Привитые россияне смогут въезжать в Венгрию без ПЦР-теста

«С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против Covid-19. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации», — говорится в сообщении посольства.