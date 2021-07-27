Привитые россияне смогут въезжать в Венгрию без ПЦР-теста
Правительство Венгрии разрешило привитым россиянам въезжать в страну без ПЦР-теста и карантина, сообщило посольство Венгрии в Москве.
«С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против Covid-19. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации», — говорится в сообщении посольства.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была ранее одобрена венгерскими властями.
В посольстве отметили, что получение визы для въезда в страну не поменялось: заявления можно подавать в центры VFS Global с предварительной онлайн-бронью. Привитым гражданам необходимо приложить к документам сертификат о пройденной вакцинации.