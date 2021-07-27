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Привитые россияне смогут въезжать в Венгрию без ПЦР-теста

Ведомости

Правительство Венгрии разрешило привитым россиянам въезжать в страну без ПЦР-теста и карантина, сообщило посольство Венгрии в Москве. 

«С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против Covid-19. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации», — говорится в сообщении посольства. 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была ранее одобрена венгерскими властями. 

В посольстве отметили, что получение визы для въезда в страну не поменялось: заявления можно подавать в центры VFS Global с предварительной онлайн-бронью. Привитым гражданам необходимо приложить к документам сертификат о пройденной вакцинации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных