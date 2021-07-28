Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал олимпиады в Токио в одиночном разряде, сообщили «РИА Новости».
Медведев – второй номер мирового рейтинга. В 1/8 финала он обыграл 15-ый номер – итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале Медведев сыграет с шестым номером посева олимпиады – испанцем Пабло Карреньо Буста.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Российская сборная завоевала семь золотых медалей, восемь серебряных и четыре бронзовых.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.