Россиянин получил 9,5 лет колонии за контрабанду деталей для С-300 на Украину

Установлено, что Хачатрян и Лобов в интересах Украины собирали сведения о входящих в состав С-300 клистронах и передавали образцы этих изделий на Украину. Лобов хранил радиоэлектронное оборудование и производил его предпродажную подготовку в подвале своего дома. После этого Хачатрян незаконно перемещал клистроны на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем изделий выступила государственная компания «Укроборонпром». Хачатрян был задержан с поличным в марте 2020 г., когда прибыл в Россию для очередной закупки клистронов.