Россиянин получил 9,5 лет колонии за контрабанду деталей для С-300 на Украину
Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 9 годам и 6 месяцам и 10 годам и 5 месяцам тюремного заключения за контрабанду на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 из России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 «Государственная измена» и ст. 276 «Шпионаж» УК России, суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев», – говорится в сообщении. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима.
Установлено, что Хачатрян и Лобов в интересах Украины собирали сведения о входящих в состав С-300 клистронах и передавали образцы этих изделий на Украину. Лобов хранил радиоэлектронное оборудование и производил его предпродажную подготовку в подвале своего дома. После этого Хачатрян незаконно перемещал клистроны на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем изделий выступила государственная компания «Укроборонпром». Хачатрян был задержан с поличным в марте 2020 г., когда прибыл в Россию для очередной закупки клистронов.