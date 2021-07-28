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Россиянин получил 9,5 лет колонии за контрабанду деталей для С-300 на Украину

Ведомости

Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 9 годам и 6 месяцам и 10 годам и 5 месяцам тюремного заключения за контрабанду на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 из России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 «Государственная измена» и ст. 276 «Шпионаж» УК России, суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев», – говорится в сообщении. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Установлено, что Хачатрян и Лобов в интересах Украины собирали сведения о входящих в состав С-300 клистронах и передавали образцы этих изделий на Украину. Лобов хранил радиоэлектронное оборудование и производил его предпродажную подготовку в подвале своего дома. После этого Хачатрян незаконно перемещал клистроны на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем изделий выступила государственная компания «Укроборонпром». Хачатрян был задержан с поличным в марте 2020 г., когда прибыл в Россию для очередной закупки клистронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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