В Курской области задержали начальника отдела полиции по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Курской области начальника районного отдела полиции, подполковника Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Задержанного подозревают в сборе и последующей передаче секретных сведений Службе безопасности Украины (СБУ). Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена).