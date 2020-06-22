В Курской области задержали начальника отдела полиции по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали в Курской области начальника районного отдела полиции, подполковника Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Задержанного подозревают в сборе и последующей передаче секретных сведений Службе безопасности Украины (СБУ). Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена).
По версии следствия, Борзенков выполнял задания одного из подразделений СБУ. Ему грозит до 20 лет заключения и штраф в размере до 500 000 руб.
По данным сайта МВД Курской области, Борзенков занимал должность врио начальника Золотухинского районного отдела МВД.