СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»

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ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова. «Решение наблюдательного совета – продать с дисконтом к номинальной цене долга. Так что мы считаем, что, хоть с убытком для ВЭБа, но с хорошим финансовым результатом, мы реализуем этот актив и выполним свою функцию развития, поскольку этот актив достается стратегическому инвестору», – добавил Шувалов.

Профильный инвестор – Россельхозбанк, уточнил представитель ВЭБ.РФ, у банка есть компетенции в финансировании сельского хозяйства, заметил он. Россельхозбанк уже привлечет профильного инвестора.

На наблюдательном совете одобрена продажа «Евродона» пулу стратегических инвесторов, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. «Евродон» с учетом долга будет продан за 6,2 млрд руб., тогда как международный оценщик оценил его в 4,2 млрд руб. РСХБ выступает в этой сделке лид-менеджером, который в результате череды сделок обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что ВЭБу не удалось найти инвестора для «Евродона» и актив будет передан Россельхозбанку (РСХБ). Принципиальное соглашение о покупке «Евродона» достигнуто, сделка не завершена, говорит представитель РСХБ. Сейчас детали сделки находятся в процессе обсуждения, уточнил он.

Шувалов напомнил, что ВЭБ проводил тендер, по итогам которого определены компании, желающие купить этот актив. Предприятием интересовались крупные компании – «Дамате», «Черкизово», ГАП «Ресурс», сообщал ранее «Ведомостям» человек, близкий к «Евродону». ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Интерес к покупке есть у нескольких профильных инвесторов, продолжает представитель РСХБ. Решение о выборе инвестора банк примет, «исходя из необходимости скорейшего перезапуска производства».

Решение, кто будет покупателем «Евродона», сейчас находится в компетенции Россельхозбанка, говорит представитель «Черкизово». Но группа сохраняет интерес к активу, в первую очередь к бизнесу по производству индейки, добавил он. Представитель «Ресурса» отказался от комментариев, представитель «Дамате» на вопросы не ответил. В Федеральную антимонопольную службу ходатайств о приобретении «Евродона» не поступало, сообщил представитель службы.

«Евродон» основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев. Бизнес «Евродона» подкосили вспышки птичьего гриппа в 2016–2017 гг. и финансовые трудности – производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – «ВЭБ.РФ», который стал искать для компании нового инвестора.