Российский пловец Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Россиянин Климент Колесников завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Колесников проплыл дистанцию за 47,44 с. Золотую медаль получил американец Калеб Дрессел: он проплыл 100 м за 47,02 с и установил олимпийский рекорд. Серебро взял австралиец Кайл Чалмерс – 47,08 с.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Сборная получила семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.