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В Москве начали тестировать систему электронного голосования

Ведомости

Тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 г., началось в Москве, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

«Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве», – говорится в сообщении. Оно также позволит проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, в том числе при больших нагрузках.

Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Они могут ответить на два вопроса, касающихся обязательной вакцинации от коронавируса и развития личного и общественного транспорта. В тестировании также примут участие хакеры. Тот, кому удастся взломать систему и повлиять на корректность ее работы, получит денежное вознаграждение, отметили в мэрии.

Система электронного голосования будет использоваться на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино. Принять участие в онлайн-голосовании смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом. Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. 

Ранее по теме: Единороссы одновременно с Минцифры выявят пробелы в системе доступа к электронному голосованию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных