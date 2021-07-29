В Москве начали тестировать систему электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 г., началось в Москве, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
«Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве», – говорится в сообщении. Оно также позволит проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, в том числе при больших нагрузках.
Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Они могут ответить на два вопроса, касающихся обязательной вакцинации от коронавируса и развития личного и общественного транспорта. В тестировании также примут участие хакеры. Тот, кому удастся взломать систему и повлиять на корректность ее работы, получит денежное вознаграждение, отметили в мэрии.
Система электронного голосования будет использоваться на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино. Принять участие в онлайн-голосовании смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом. Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.