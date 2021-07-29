В Москве начали тестировать систему электронного голосования

Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Они могут ответить на два вопроса, касающихся обязательной вакцинации от коронавируса и развития личного и общественного транспорта. В тестировании также примут участие хакеры. Тот, кому удастся взломать систему и повлиять на корректность ее работы, получит денежное вознаграждение, отметили в мэрии.