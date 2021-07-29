Российская сборная по фехтованию вышла в финал Олимпиады в Токио
Женская сборная России по фехтованию на рапире победила команду из США и вышла в финал соревнований на Олимпийских играх, сообщили «РИА Новости».
В полуфинале Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили со счетом 45:42. В финале российская команда встретится с командой Франции. Финал пройдет в 13:55 мск.
Женская сборная по фехтованию завоевала четыре медали на Играх в Токио: золото, два серебра и бронзу. Россия занимает пятое место в медальном зачете: сборная завоевала семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.