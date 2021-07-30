Собянин отменил требование по обязательному ношению перчаток

19 июня в Москве зафиксировали рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом — 9120. После временного ужесточения антиковидных мер, в том числе введения QR-кодов для прохода в заведения общепита, которое на данный момент отменено, показатель стал снижаться. Вчера он составил 3356 случаев. В целом за время пандемии коронавирусом заразились почти 1,5 млн жителей столицы, следует из статистики оперштаба. Из них 25 500 умерли. По данным на 30 июля, в Москве сделано 4 млн прививок от COVID-19, что эквивалентно 31,6% населения города.