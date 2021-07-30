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Собянин отменил требование по обязательному ношению перчаток

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась», — указал он. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — добавил Собянин.

В то же время он напомнил, что ношение масок остается обязательным. Также он призвал граждан оперативно пройти вакцинацию от коронавируса. По словам Собянина, этот шаг приблизит завершение пандемии.

Благодаря прививкам и прочим профилактическим мерам число выявляемых случаев COVID-19 в Москве уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Количество госпитализаций также сократилось — в 1,6 раза.

19 июня в Москве зафиксировали рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом — 9120. После временного ужесточения антиковидных мер, в том числе введения QR-кодов для прохода в заведения общепита, которое на данный момент отменено, показатель стал снижаться. Вчера он составил 3356 случаев. В целом за время пандемии коронавирусом заразились почти 1,5 млн жителей столицы, следует из статистики оперштаба. Из них 25 500 умерли. По данным на 30 июля, в Москве сделано 4 млн прививок от COVID-19, что эквивалентно 31,6% населения города.

Ранее по теме: Академик РАН рассказал о роли перчаток в распространении вирусов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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