Собянин отменил требование по обязательному ношению перчаток
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.
«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась», — указал он. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — добавил Собянин.
В то же время он напомнил, что ношение масок остается обязательным. Также он призвал граждан оперативно пройти вакцинацию от коронавируса. По словам Собянина, этот шаг приблизит завершение пандемии.
Благодаря прививкам и прочим профилактическим мерам число выявляемых случаев COVID-19 в Москве уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Количество госпитализаций также сократилось — в 1,6 раза.
19 июня в Москве зафиксировали рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом — 9120. После временного ужесточения антиковидных мер, в том числе введения QR-кодов для прохода в заведения общепита, которое на данный момент отменено, показатель стал снижаться. Вчера он составил 3356 случаев. В целом за время пандемии коронавирусом заразились почти 1,5 млн жителей столицы, следует из статистики оперштаба. Из них 25 500 умерли. По данным на 30 июля, в Москве сделано 4 млн прививок от COVID-19, что эквивалентно 31,6% населения города.