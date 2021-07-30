Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчуку

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. 9 июля срок домашнего ареста был продлен до 7 сентября. За два дня до домашнего ареста Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).