Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчуку
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука, сообщает ТАСС.
«Оставить в силе решение Печерского районного суда о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста [Медведчуку] до 7 сентября», — приводит агентство слова судьи.
Медведчук назвал решение суда политическим, добавив, что намерен добиваться отмены домашнего ареста. Он отметил, что все действия будут обжалованы, «никто не собирается останавливаться».
Ранее защита Медведчука просила суд отменить решение первой инстанции и не применять никакой меры пресечения. Требование объяснялось тем, что прокуратура не предоставила оснований для продолжения срока домашнего ареста политика и доказательств его вины.
13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. 9 июля срок домашнего ареста был продлен до 7 сентября. За два дня до домашнего ареста Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).