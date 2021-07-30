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Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчуку

Ведомости

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука, сообщает ТАСС.

«Оставить в силе решение Печерского районного суда о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста [Медведчуку] до 7 сентября», — приводит агентство слова судьи.

Медведчук назвал решение суда политическим, добавив, что намерен добиваться отмены домашнего ареста. Он отметил, что все действия будут обжалованы, «никто не собирается останавливаться».

Ранее защита Медведчука просила суд отменить решение первой инстанции и не применять никакой меры пресечения. Требование объяснялось тем, что прокуратура не предоставила оснований для продолжения срока домашнего ареста политика и доказательств его вины.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. 9 июля срок домашнего ареста был продлен до 7 сентября. За два дня до домашнего ареста Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее по теме: Медведчук отверг обвинения в пророссийской позиции своей партии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных