Медведчук отверг обвинения в пророссийской позиции своей партии

Медведчук подчеркнул, что вместе с адвокатами сделает все, чтобы опровергнуть доводы, которые обвинение приводит в качестве доказательств его вины. «Я уверен, что мы будем делать все для того, чтобы эти обвинения не имели места, так как они являются безосновательными», — резюмировал он.