Медведчук отверг обвинения в пророссийской позиции своей партии
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которого подозревают в передаче российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, отверг обвинения в пророссийской позиции.
«Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отбрасываю, так как наша партия получила миллионы голосов поддержки на выборах, а сегодня — обращаю внимание на социологические исследования последних месяцев — она увеличила свою поддержку среди населения Украины в два раза», — сказал он в ходе заседания Киевского апелляционного суда (цитата по «РИА Новости»).
Медведчук заявил, что выдвинутые против него обвинения необоснованны и политически мотивированны. Он рассматривает их как нацеленные против него политические репрессии, а также как преследование ОПЗЖ, выступающей против курса, выбранного нынешним правительством Украины.
Медведчук подчеркнул, что вместе с адвокатами сделает все, чтобы опровергнуть доводы, которые обвинение приводит в качестве доказательств его вины. «Я уверен, что мы будем делать все для того, чтобы эти обвинения не имели места, так как они являются безосновательными», — резюмировал он.
Ранее, 13 мая, Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. За два дня до этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что он и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По версии следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.
14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что арест Медведчука связан с борьбой с олигархами в стране. Он отметил, что политик был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество, чтобы у него не было возможности «откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности» с помощью законных инструментов.