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Российские теннисисты обеспечили себе золото и серебро микста на Играх в Токио

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Российские спортсмены Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал теннисного микста на Олимпиаде, сообщает «РИА Новости». Там они встретятся с другими спортсменами из России — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Таким образом, россияне обеспечили себе золотые и серебряные медали в этой дисциплине.

Веснина и Карацев в полуфинальной игре одержали победу над сербскими спортсменами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем.

В свою очередь Павлюченкова и Рублев победили в полуфинальной встрече с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. На данный момент в активе команды российских спортсменов 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. В медальном зачете Россия занимает четвертое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных