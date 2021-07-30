Российские теннисисты обеспечили себе золото и серебро микста на Играх в Токио
Российские спортсмены Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал теннисного микста на Олимпиаде, сообщает «РИА Новости». Там они встретятся с другими спортсменами из России — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.
Таким образом, россияне обеспечили себе золотые и серебряные медали в этой дисциплине.
Веснина и Карацев в полуфинальной игре одержали победу над сербскими спортсменами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем.
В свою очередь Павлюченкова и Рублев победили в полуфинальной встрече с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. На данный момент в активе команды российских спортсменов 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. В медальном зачете Россия занимает четвертое место.