Российские теннисисты обеспечили себе золото и серебро микста на Играх в Токио

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. На данный момент в активе команды российских спортсменов 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. В медальном зачете Россия занимает четвертое место.