Биограф Меркель рассказал о ее опасениях по поводу выхода Греции из еврозоны

«Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 г., возможно, боялась выхода Афин [из еврозоны] еще больше, чем за три года до этого. Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние», — приводит ТАСС выдержку из книги. По мнению автора, исторические связи Греции и России теснее, чем принято считать на Западе.