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Биограф Меркель рассказал о ее опасениях по поводу выхода Греции из еврозоны

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 г. опасалась выхода Греции из еврозоны еще больше, чем в 2012 г., когда та проходила пик долгового кризиса. Опасения Меркель также вызывало сближение Афин с Москвой. Об этом написал немецкий историк и журналист Ральф Больман в книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время», которая появилась на полках книжных магазинов Германии.

«Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 г., возможно, боялась выхода Афин [из еврозоны] еще больше, чем за три года до этого. Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние», — приводит ТАСС выдержку из книги. По мнению автора, исторические связи Греции и России теснее, чем принято считать на Западе.

Книга вышла в издательстве C. H. Beck. Больман уже издавал книгу о действующем канцлере в 2013 г.

Ранее Меркель рассказала о том, как может пройти ее первый день после ухода с должности. Мысли о том, что обязанности канцлера будет выполнять другой человек, ей «очень нравятся». Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера.

Ранее по теме: Меркель рассказала о своем первом дне после ухода с поста канцлера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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