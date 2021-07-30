Биограф Меркель рассказал о ее опасениях по поводу выхода Греции из еврозоны
Канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 г. опасалась выхода Греции из еврозоны еще больше, чем в 2012 г., когда та проходила пик долгового кризиса. Опасения Меркель также вызывало сближение Афин с Москвой. Об этом написал немецкий историк и журналист Ральф Больман в книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время», которая появилась на полках книжных магазинов Германии.
«Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 г., возможно, боялась выхода Афин [из еврозоны] еще больше, чем за три года до этого. Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние», — приводит ТАСС выдержку из книги. По мнению автора, исторические связи Греции и России теснее, чем принято считать на Западе.
Книга вышла в издательстве C. H. Beck. Больман уже издавал книгу о действующем канцлере в 2013 г.
Ранее Меркель рассказала о том, как может пройти ее первый день после ухода с должности. Мысли о том, что обязанности канцлера будет выполнять другой человек, ей «очень нравятся». Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера.