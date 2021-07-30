Суд в Казани арестовал одного из основателей Finiko Доронина

«Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — огласил решение судья.