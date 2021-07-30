Суд в Казани арестовал одного из основателей Finiko Доронина
Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, сообщает ТАСС.
«Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — огласил решение судья.
Ранее о задержании в Казани одного из руководителей Finiko сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
От имени Finiko, по словам представителя МВД, с 2018 г. привлекались вклады «под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений». Сама компания зарегистрирована за границей, а инвестиционная деятельность фактически не велась, отметила Волк.