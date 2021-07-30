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В Карелии отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

Ведомости

В Карелии с сегодняшнего дня отменяется режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за лесных пожаров, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья, с сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды», — написал он.

По словам главы региона, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим: в лесах запрещается разводить костры и пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта, отметил губернатор.

Режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Карелии 20 июля. С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 250 лесных пожаров на площади 8990 га, отмечали в правительстве региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных