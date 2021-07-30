В Карелии отменили режим ЧС из-за лесных пожаров
В Карелии с сегодняшнего дня отменяется режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за лесных пожаров, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».
«Друзья, с сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды», — написал он.
По словам главы региона, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим: в лесах запрещается разводить костры и пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта, отметил губернатор.
Режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Карелии 20 июля. С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 250 лесных пожаров на площади 8990 га, отмечали в правительстве региона.