В Карелии отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

По словам главы региона, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим: в лесах запрещается разводить костры и пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта, отметил губернатор.