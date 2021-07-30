Биограф рассказал о переговорах на повышенных тонах между Меркель и Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в разговорах во время украинского кризиса в 2014 г. иногда переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии, рассказал немецкий историк и журналист Ральф Больман в книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время», которая появилась на полках магазинов в Германии.
По словам автора новой биографии Меркель, канцлер в 2014 г. десятки раз созванивалась с российским президентом. При этом от поездки в Москву она отказалась, «опасаясь отсутствия шансов на успех и из-за риска показаться униженной Путиным». «Телефонные переговоры 2014 года часто имели характер дуэлей, речь шла по существу», — отмечал Больман в книге. Он также привел слова сотрудников, присутствовавших на этих переговорах, которые рассказывали, что Путин говорил «много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени», а в сложных ситуациях он становился «очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным».
«Они говорили все друг другу в лицо... Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона», — приводит ТАСС выдержку из книги.
Книга вышла в издательстве C.H.Beck. Больман в 2013 г. уже написал книгу о действующем канцлере.
Ранее Меркель рассказала о том, как может пройти ее первый день после ухода с должности. Мысли о том, что обязанности канцлера будет выполнять другой человек, ей «очень нравятся». Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера.