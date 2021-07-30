Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Биограф рассказал о переговорах на повышенных тонах между Меркель и Путиным

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в разговорах во время украинского кризиса в 2014 г. иногда переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии, рассказал немецкий историк и журналист Ральф Больман в книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время», которая появилась на полках магазинов в Германии.

По словам автора новой биографии Меркель, канцлер в 2014 г. десятки раз созванивалась с российским президентом. При этом от поездки в Москву она отказалась, «опасаясь отсутствия шансов на успех и из-за риска показаться униженной Путиным». «Телефонные переговоры 2014 года часто имели характер дуэлей, речь шла по существу», — отмечал Больман в книге. Он также привел слова сотрудников, присутствовавших на этих переговорах, которые рассказывали, что Путин говорил «много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени», а в сложных ситуациях он становился «очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным».

«Они говорили все друг другу в лицо... Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона», — приводит ТАСС выдержку из книги.

Книга вышла в издательстве C.H.Beck. Больман в 2013 г. уже написал книгу о действующем канцлере.

Ранее Меркель рассказала о том, как может пройти ее первый день после ухода с должности. Мысли о том, что обязанности канцлера будет выполнять другой человек, ей «очень нравятся». Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера.

Ранее по теме: Биограф Меркель рассказал о ее опасениях по поводу выхода Греции из еврозоны

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных