Биограф рассказал о переговорах на повышенных тонах между Меркель и Путиным

По словам автора новой биографии Меркель, канцлер в 2014 г. десятки раз созванивалась с российским президентом. При этом от поездки в Москву она отказалась, «опасаясь отсутствия шансов на успех и из-за риска показаться униженной Путиным». «Телефонные переговоры 2014 года часто имели характер дуэлей, речь шла по существу», — отмечал Больман в книге. Он также привел слова сотрудников, присутствовавших на этих переговорах, которые рассказывали, что Путин говорил «много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени», а в сложных ситуациях он становился «очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным».