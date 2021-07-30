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В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до 3 тыс. зрителей

Ведомости

Департамент спорта Москвы сообщил о получении уведомления от московского управления Роспотребнадзора, которое разрешает проведение мероприятий с участием до 3 тыс. зрителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента.

«Мы получили официальное уведомление от столичного управления Роспотребнадзора о том, что на массово-спортивные мероприятия в Москве разрешен допуск до 3 тысяч человек. Мы проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением», — говорится в сообщении.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах. При этом он напомнил, что ношение масок остается обязательным.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 июля, в Москве за сутки выявили 3481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 4574 человека, скончались 76 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 502 612 случаев болезни.

Ранее по теме: Собянин отменил требование по обязательному ношению перчаток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных