В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до 3 тыс. зрителей
Департамент спорта Москвы сообщил о получении уведомления от московского управления Роспотребнадзора, которое разрешает проведение мероприятий с участием до 3 тыс. зрителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента.
«Мы получили официальное уведомление от столичного управления Роспотребнадзора о том, что на массово-спортивные мероприятия в Москве разрешен допуск до 3 тысяч человек. Мы проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением», — говорится в сообщении.
30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах. При этом он напомнил, что ношение масок остается обязательным.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 июля, в Москве за сутки выявили 3481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 4574 человека, скончались 76 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 502 612 случаев болезни.