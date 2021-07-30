В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до 3 тыс. зрителей

«Мы получили официальное уведомление от столичного управления Роспотребнадзора о том, что на массово-спортивные мероприятия в Москве разрешен допуск до 3 тысяч человек. Мы проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением», — говорится в сообщении.