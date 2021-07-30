Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», — говорится в указе.
Согласно документу, председателем комиссии назначен председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский.