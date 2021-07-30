Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению

«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», — говорится в указе.