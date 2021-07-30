Рогозин назвал возможную причину нештатной ситуации с модулем «Наука»
Нештатное включение двигателей модуля «Наука» могло произойти из-за человеческого фактора, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого передает «РИА Новости».
«Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки "Науки" с МКС), люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс"», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что нештатное включение двигателей модуля на МКС произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.
Модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». «Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов.