Рогозин назвал возможную причину нештатной ситуации с модулем «Наука»

«Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки "Науки" с МКС), люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс"», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».