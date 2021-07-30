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Хуснуллин назвал подтвержденный размер ущерба от наводнения в Крыму

Ведомости

Подтвержденный размер ущерба в результате подтоплений в Крыму составил 4,6 млрд руб., заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба — 4,6 млрд руб., это дороги, это ремонт крыш, это смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление», — сказал Хуснуллин в эфире канала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что «у коллег» есть «дополнительные пожелания на общую сумму 12 млрд руб.».

В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город. В Керчи из-за дождей были подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть жителей.

Ранее по теме: Кабмин выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных