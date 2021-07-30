Хуснуллин назвал подтвержденный размер ущерба от наводнения в Крыму
Подтвержденный размер ущерба в результате подтоплений в Крыму составил 4,6 млрд руб., заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба — 4,6 млрд руб., это дороги, это ремонт крыш, это смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление», — сказал Хуснуллин в эфире канала «Россия 24».
При этом он подчеркнул, что «у коллег» есть «дополнительные пожелания на общую сумму 12 млрд руб.».
В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город. В Керчи из-за дождей были подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть жителей.