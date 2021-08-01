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Число невыездных из-за долгов россиян достигло 7,2 млн

Ведомости

Около 7,2 млн россиян могут столкнуться со сложностями при выезде за границу из-за просроченной задолженности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

«Каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — сказал он.

Проблемы могут возникнуть при просроченной задолженности более 90 дней на сумму свыше 30 000 руб., чтобы их избежать, за две недели до поездки стоит проверить наличие своего имени в базе исполнительных производств через сайт ФССП, отметил эксперт. Внесение необходимых данных в базу уже после погашения долга в полном объеме может занять до десяти дней, предупредил он.

На 1 мая в списках невыездных находились около 5 млн россиян, сообщал ТАСС со ссылкой на данные ФССП. Лидером по числу невыездных стала Кубань, где ограничены в выезде за рубеж 381 400 человек. В Башкирии число невыездных должников составило 360 500 человек. В Москве насчитывается 227 600 невыездных граждан. Каждый десятый из должников не выплачивал алименты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных