Число невыездных из-за долгов россиян достигло 7,2 млн

Проблемы могут возникнуть при просроченной задолженности более 90 дней на сумму свыше 30 000 руб., чтобы их избежать, за две недели до поездки стоит проверить наличие своего имени в базе исполнительных производств через сайт ФССП, отметил эксперт. Внесение необходимых данных в базу уже после погашения долга в полном объеме может занять до десяти дней, предупредил он.