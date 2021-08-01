В России за сутки выявили 22 804 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 804 человек, следует из статистики оперштаба на 1 августа. Умерли 789 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 288 677. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 159 352 человека.
Вчера, 31 июля, оперштаб сообщил о 23 807 новых случаях COVID-19. Умерли 792 человека. За сутки в России полностью выздоровел 17 271 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 625 890.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2484 человек, выздоровели 3475 граждан, умерли 78 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 508 610 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1911), Подмосковье (+1658), Нижегородская (+535) и Свердловская (+520) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 197,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,21 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 34,9 млн случаев, Индии (свыше 31,6 млн) и Бразилии (более 19,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.