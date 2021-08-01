В России за сутки выявили 22 804 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2484 человек, выздоровели 3475 граждан, умерли 78 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 508 610 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1911), Подмосковье (+1658), Нижегородская (+535) и Свердловская (+520) области.