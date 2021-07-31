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Проценко опроверг слухи о заражении коронавирусом от прививки

Ведомости

Сообщения о том, что коронавирусом можно заразиться непосредственно от полученной вакцины, противоречат законам логики, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко  в интервью РБК.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной, логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это тоже спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — рассказал он.

Проценко также подчеркнул, что привитым можно считать пациента после того, как прошло две недели с момента получения второго компонента вакцины.

«Очень много спекуляций как раз находится в этой серой зоне, пока иммунитет еще не сформировался, а пациент в это время заболел», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации заразились коронавирусом 2,5% россиян, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины. Позже министр поддержал увеличение размера единовременного пособия людям, столкнувшимся с поствакцинальными осложнениями.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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