Проценко опроверг слухи о заражении коронавирусом от прививки
«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной, логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это тоже спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — рассказал он.
Проценко также подчеркнул, что привитым можно считать пациента после того, как прошло две недели с момента получения второго компонента вакцины.
«Очень много спекуляций как раз находится в этой серой зоне, пока иммунитет еще не сформировался, а пациент в это время заболел», — добавил он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации заразились коронавирусом 2,5% россиян, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины. Позже министр поддержал увеличение размера единовременного пособия людям, столкнувшимся с поствакцинальными осложнениями.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.