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Собянин назвал главный фактор при принятии решений по коронавирусным ограничениям

Ведомости

Главным фактором, учитываемым при принятии решений об ужесточении или смягчении коронавирусных ограничений в Москве, является заполняемость больничных коек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК.

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 000 коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае — июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее — локальные меры», — рассказал он.

Когда начался спад заболеваемости, часть коек была выведена из оборота, а некоторые ограничительные меры – отменены. Основной причиной всплеска заболеваемости в столицы Собянин считает индийский штамм коронавируса «дельта».

«Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается, наоборот — заболеваемость потихоньку растет и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила с 2-3 до 80%», — добавил он.

Ранее Собянин заявил, что в Москве пройден пик заболеваемости коронавирусом, при этом он отметил, что доля госпитализированных все равно остается высокой. 8 июля сообщалось, что более 3,2 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины. 29 июля мэр заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом, а 30-го – отменил требование по обязательному ношению перчаток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных