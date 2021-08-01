Собянин назвал главный фактор при принятии решений по коронавирусным ограничениям
«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 000 коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае — июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее — локальные меры», — рассказал он.
Когда начался спад заболеваемости, часть коек была выведена из оборота, а некоторые ограничительные меры – отменены. Основной причиной всплеска заболеваемости в столицы Собянин считает индийский штамм коронавируса «дельта».
«Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается, наоборот — заболеваемость потихоньку растет и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила с 2-3 до 80%», — добавил он.
Ранее Собянин заявил, что в Москве пройден пик заболеваемости коронавирусом, при этом он отметил, что доля госпитализированных все равно остается высокой. 8 июля сообщалось, что более 3,2 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины. 29 июля мэр заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом, а 30-го – отменил требование по обязательному ношению перчаток.