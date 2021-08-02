СМИ выяснили причину смерти семьи в Краснодаре после вакцинации от COVID-19
Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса, на 10-12 день после прививки у них обнаружили COVID-19 и прервали вакцинацию, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах здравоохранения.
«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе», – говорится в сообщении. Собеседник агентства предположил, что летальный исход мог быть связан с перенесенным коронавирусом, а не с вакцинацией.
Ранее территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю анонсировал проверку распространенной в соцсетях информации о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавируса. Проверка инициирована по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. По его словам, заразились коронавирусом после вакцинации 2,5% россиян, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.