СМИ выяснили причину смерти семьи в Краснодаре после вакцинации от COVID-19

Ранее территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю анонсировал проверку распространенной в соцсетях информации о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавируса. Проверка инициирована по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. По его словам, заразились коронавирусом после вакцинации 2,5% россиян, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины.