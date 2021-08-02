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СМИ выяснили причину смерти семьи в Краснодаре после вакцинации от COVID-19

Ведомости

Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса, на 10-12 день после прививки у них обнаружили COVID-19 и прервали вакцинацию, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе», – говорится в сообщении. Собеседник агентства предположил, что летальный исход мог быть связан с перенесенным коронавирусом, а не с вакцинацией.

Ранее территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю анонсировал проверку распространенной в соцсетях информации о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавируса. Проверка инициирована по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. По его словам, заразились коронавирусом после вакцинации 2,5% россиян, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины. 

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Ранее по теме: Мурашко поручил проверить данные о пострадавшей от вакцинации семье на Кубани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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