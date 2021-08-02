Россиянам посоветовали оформлять визы в США в других странах

«Посольство США в Москве сократило объем оказания консульских услуг, оставив доступными только услуги в чрезвычайных ситуациях для граждан США. В ограниченном количестве рассматриваются иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя. Эта мера является необходимой из-за заявления российский властей от 23 апреля о намерении запретить американской миссии в России нанимать иностранных граждан на любую должность», — добавили в посольстве.