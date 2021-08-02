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Россиянам посоветовали оформлять визы в США в других странах

Ведомости

Посольство США рекомендовало россиянам обращаться за получением неиммиграционных виз в американские диппредставительства в других странах, передает ТАСС слова представителя дипмиссии.

«На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы. Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг. Подающим заявку на визу следует обращаться в посольства или консульства США за пределами РФ», — сказал представитель дипмиссии.

С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.

«Посольство США в Москве сократило объем оказания консульских услуг, оставив доступными только услуги в чрезвычайных ситуациях для граждан США. В ограниченном количестве рассматриваются иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя. Эта мера является необходимой из-за заявления российский властей от 23 апреля о намерении запретить американской миссии в России нанимать иностранных граждан на любую должность», — добавили в посольстве.

С 1 августа в результате введенных российскими властями ограничений на наем диппредставительством сотрудников из числа граждан России и третьих стран посольство США в России продолжило работу в составе 120 человек. Такое решение Москвы является ответом на объявленные Вашингтоном в апреле текущего года санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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