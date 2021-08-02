Россиянам посоветовали оформлять визы в США в других странах
Посольство США рекомендовало россиянам обращаться за получением неиммиграционных виз в американские диппредставительства в других странах, передает ТАСС слова представителя дипмиссии.
«На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы. Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг. Подающим заявку на визу следует обращаться в посольства или консульства США за пределами РФ», — сказал представитель дипмиссии.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
«Посольство США в Москве сократило объем оказания консульских услуг, оставив доступными только услуги в чрезвычайных ситуациях для граждан США. В ограниченном количестве рассматриваются иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя. Эта мера является необходимой из-за заявления российский властей от 23 апреля о намерении запретить американской миссии в России нанимать иностранных граждан на любую должность», — добавили в посольстве.
С 1 августа в результате введенных российскими властями ограничений на наем диппредставительством сотрудников из числа граждан России и третьих стран посольство США в России продолжило работу в составе 120 человек. Такое решение Москвы является ответом на объявленные Вашингтоном в апреле текущего года санкции.