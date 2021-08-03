Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпийских игр
Мужская сборная российских спортсменов по волейболу победила сборную Канады и вышла в полуфинал соревнований на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Россияне победили со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22). В российской команде самыми результативными игроками стали Дмитрий Волков – 15 очков, Максим Михайлов – 14, Егор Клюка – 12, в сборной Канады – Джон Гордон Перрин, который набрал 15 очков. В полуфинале российские спортсмены сыграют со сборной Бразилии.
Вчера женская команда России по волейболу вышла в полуфинал соревнований с четвертого места в группе В.
Российские спортсмены занимают шестое место в медальном зачете Олимпийским игр. Они завоевали 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пускают болельщиков из-за рубежа. Большинство игр проходят без зрителей.