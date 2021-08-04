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Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России пока остается достаточно напряженной, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

«Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала Попова. Она отметила, что основной задачей сейчас является максимальный охват населения вакцинацией, что, в том числе, позволит лишить вирус возможности так быстро меняться.

По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса. В динамике за последние три недели июля в России доля Delta составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений, рассказала глава ведомства. Российские вакцины, по ее словам, эффективны против новых штаммов, а доля заразившихся после хотя бы одной прививки не превышает 2,5%, после двух – 0,7–0,8%.

По данным оперативного штаба на 3 августа, в России за сутки выявили 22 010 новых случаев коронавируса, 18 963 человека выздоровели, 788 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,3 млн заражений и свыше 160 000 летальных исходов. По общему числу случаев COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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