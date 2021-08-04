Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России пока остается достаточно напряженной, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
«Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала Попова. Она отметила, что основной задачей сейчас является максимальный охват населения вакцинацией, что, в том числе, позволит лишить вирус возможности так быстро меняться.
По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса. В динамике за последние три недели июля в России доля Delta составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений, рассказала глава ведомства. Российские вакцины, по ее словам, эффективны против новых штаммов, а доля заразившихся после хотя бы одной прививки не превышает 2,5%, после двух – 0,7–0,8%.
По данным оперативного штаба на 3 августа, в России за сутки выявили 22 010 новых случаев коронавируса, 18 963 человека выздоровели, 788 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,3 млн заражений и свыше 160 000 летальных исходов. По общему числу случаев COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире.