Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве «быстро улучшается», заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23 500 до 12 000», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
По его словам, освободившиеся койки уже используют для плановых пациентов.
В Москве за последние сутки выявили 3356 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 5060 человек, скончались за сутки 79 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 499 131 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1925), Московская (+1325), Нижегородская (+537) и Свердловская (+499) области.
Ранее Собянин заявил, что в Москве пройден пик заболеваемости коронавирусом, при этом он отметил, что доля госпитализированных все равно остается высокой. 8 июля сообщалось, что более 3,2 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины.