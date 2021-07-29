Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 3356 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 5060 человек, скончались за сутки 79 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 499 131 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1925), Московская (+1325), Нижегородская (+537) и Свердловская (+499) области.