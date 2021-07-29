В России третий раз за месяц установлен суточный рекорд смертности от COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 270 человек, следует из статистики оперштаба на 29 июля. Умерли 799 пациентов. Это максимальное значение за все время пандемии. О рекордных показателях также сообщалось 16 и 24 июля.
Вчера, 28 июля, оперштаб сообщил о 22 420 новых случаях. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 218 502. Умерли за все время пандемии 156 977 человек.
В Москве за сутки выявили 3356 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5060 человек, скончались 79 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 499 131 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1925), Московская (+1325), Нижегородская (+537) и Свердловская (+499) области.
За сутки полностью выздоровели 20 834 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 5 568 363.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 195 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,6 млн случаев, Индии (более 31,5 млн), Бразилии (свыше 19,7 млн) и Франции (6,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.