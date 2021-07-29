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В России третий раз за месяц установлен суточный рекорд смертности от COVID-19

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 270 человек, следует из статистики оперштаба на 29 июля. Умерли 799 пациентов. Это максимальное значение за все время пандемии. О рекордных показателях также сообщалось 16 и 24 июля.

Вчера, 28 июля, оперштаб сообщил о 22 420 новых случаях. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 218 502. Умерли за все время пандемии 156 977 человек.

В Москве за сутки выявили 3356 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5060 человек, скончались 79 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 499 131 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1925), Московская (+1325), Нижегородская (+537) и Свердловская (+499) области.

За сутки полностью выздоровели 20 834 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 5 568 363.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 195 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,6 млн случаев, Индии (более 31,5 млн), Бразилии (свыше 19,7 млн) и Франции (6,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных