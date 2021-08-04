Нападавшие покинули захваченный в Оманском заливе танкер
Инцидент с захватом танкера в Оманском заливе исчерпан, нападавшие покинули судно, передает Associated Press со ссылкой на британские военно-морские силы.
«Угонщики, захватившие судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе, покинули корабль», — говорится в сообщении.
По данным агентства Reuters, ранее Морская торговая организация Великобритании сообщила о «потенциальном угоне» судна в этом районе. Источники агентства заявили, что к захвату танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) могут быть причастны поддерживаемые Ираном силы. В МИД Ирана опровергли предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах.
Телеканал Sky News сообщал, что, предположительно, на борт танкера Asphalt Princess проникли вооруженные люди. Times of Israel передавала, что экипажи не менее четырех танкеров сообщили о потере контроля над управлением судами в Оманском заливе.