Нападавшие покинули захваченный в Оманском заливе танкер

По данным агентства Reuters, ранее Морская торговая организация Великобритании сообщила о «потенциальном угоне» судна в этом районе. Источники агентства заявили, что к захвату танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) могут быть причастны поддерживаемые Ираном силы. В МИД Ирана опровергли предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах.