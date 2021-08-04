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Нападавшие покинули захваченный в Оманском заливе танкер

Ведомости

Инцидент с захватом танкера в Оманском заливе исчерпан, нападавшие покинули судно, передает Associated Press со ссылкой на британские военно-морские силы.

«Угонщики, захватившие судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе, покинули корабль», — говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, ранее Морская торговая организация Великобритании сообщила о «потенциальном угоне» судна в этом районе. Источники агентства заявили, что к захвату танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) могут быть причастны поддерживаемые Ираном силы. В МИД Ирана опровергли предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах.

Телеканал Sky News сообщал, что, предположительно, на борт танкера Asphalt Princess проникли вооруженные люди. Times of Israel передавала, что экипажи не менее четырех танкеров сообщили о потере контроля над управлением судами в Оманском заливе.

Ранее по теме: СМИ: четыре танкера потеряли контроль над управлением у берегов ОАЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных