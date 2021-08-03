СМИ: четыре танкера потеряли контроль над управлением у берегов ОАЭ
Экипажи не менее четырех танкеров сообщили о потере контроля над управлением суднами в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Times of Israel.
«Как минимум четыре корабля у побережья Объединенных Арабских Эмиратов во вторник предупредили о том, что они потеряли контроль над своим рулевым управлением при неясных обстоятельствах», — говорится в сообщении издания.
Как отмечает Times of Israel, танкеры Queen Ematha, the Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss приблизительно в одно время сообщили о том, что «не находятся под управлением». Как правило это означает, что судно потеряло мощность и больше не может управляться, поясняет издание.
По данным агентства Reuters, ранее Морская торговая организация Великобритании сообщила о «потенциальном угоне» судна в этом районе. Источники агентства заявили, что к захвату танкера у берегов ОАЭ могут быть причастны поддерживаемые Ираном силы. Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, назвало сообщения о подобных инцидентах «подозрительными».
При этом телеканал Sky News сообщил, что, предположительно, на борт танкера Asphalt Princess проникли вооруженные люди