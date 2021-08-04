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Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански

Ведомости

Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в возрасте 70 лет от сердечного приступа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство в Москве.

«Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа», — говорится в сообщении.

Мирослав Лазански родился 18 сентября 1950 г. в хорватском городе Карловац. Получил юридическое образование в Загребском университете. После окончания военной службы начал работу в журналистике. Брал интервью у многих мировых лидеров, в том числе у президента России Владимира Путина. Является автором восьми книг, двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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