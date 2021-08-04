Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански

Мирослав Лазански родился 18 сентября 1950 г. в хорватском городе Карловац. Получил юридическое образование в Загребском университете. После окончания военной службы начал работу в журналистике. Брал интервью у многих мировых лидеров, в том числе у президента России Владимира Путина. Является автором восьми книг, двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов.