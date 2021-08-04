Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански
Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в возрасте 70 лет от сердечного приступа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство в Москве.
«Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа», — говорится в сообщении.
Мирослав Лазански родился 18 сентября 1950 г. в хорватском городе Карловац. Получил юридическое образование в Загребском университете. После окончания военной службы начал работу в журналистике. Брал интервью у многих мировых лидеров, в том числе у президента России Владимира Путина. Является автором восьми книг, двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов.