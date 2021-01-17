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Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

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Российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался на 68-м году жизни, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Посольство Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах с глубоким прискорбием сообщает, что 16 января 2021 г. в Москве на 68-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Николаевич Кузнецов», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что Кузнецов закончил МГИМО МИД СССР в 1976 г. Занимал должности генконсула в Саудовской Аравии, чрезвычайного и полномочного посла в Республике Джибути и Сомали. Работать в дипмиссии России в ОАЭ Кузнецов начал в 2019 г. Коллектив посольства выразил соболезнования родным и близким Кузнецова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных