Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

В дипмиссии отметили, что Кузнецов закончил МГИМО МИД СССР в 1976 г. Занимал должности генконсула в Саудовской Аравии, чрезвычайного и полномочного посла в Республике Джибути и Сомали. Работать в дипмиссии России в ОАЭ Кузнецов начал в 2019 г. Коллектив посольства выразил соболезнования родным и близким Кузнецова.