Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов
Российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался на 68-м году жизни, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
«Посольство Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах с глубоким прискорбием сообщает, что 16 января 2021 г. в Москве на 68-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Николаевич Кузнецов», — говорится в сообщении.
В дипмиссии отметили, что Кузнецов закончил МГИМО МИД СССР в 1976 г. Занимал должности генконсула в Саудовской Аравии, чрезвычайного и полномочного посла в Республике Джибути и Сомали. Работать в дипмиссии России в ОАЭ Кузнецов начал в 2019 г. Коллектив посольства выразил соболезнования родным и близким Кузнецова.