В Самаре против ректора вуза возбудили уголовное дело о мошенничестве
Против ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светланы Ашмариной и замначальника отдела вуза по научным исследованиям возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 млн руб. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.
Ректора и одного из руководителей вуза подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, они заключили в 2020 г. фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательстких работ. На основании подписанных актов сдачи-приемки исполнителю были необоснованно перечислены 3,5 млн руб. «без фактического исполнения последним принятых на себя обязательств».
Максимальное наказание по статье «Мошенничество» составляет до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Расследование дела продолжается. О возможности избрания меры пресечения подозреваемым самарское управление СК не сообщает.
Согласно информации на сайте учебного заведения, Ашмарина занимает пост ректора уже два года, с 2019 г. Ей 49 лет. Ашмарина закончила СГЭУ и защитила там кандидатскую и докторскую диссертации. В 2008 г. стала заведующей кафедры прикладного менеджмента СГЭУ, с 2011 по 2019 г. – проректором по научной работе и международным связям.