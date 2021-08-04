В Самаре против ректора вуза возбудили уголовное дело о мошенничестве

Согласно информации на сайте учебного заведения, Ашмарина занимает пост ректора уже два года, с 2019 г. Ей 49 лет. Ашмарина закончила СГЭУ и защитила там кандидатскую и докторскую диссертации. В 2008 г. стала заведующей кафедры прикладного менеджмента СГЭУ, с 2011 по 2019 г. – проректором по научной работе и международным связям.