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В Самаре против ректора вуза возбудили уголовное дело о мошенничестве

Ведомости

Против ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светланы Ашмариной и замначальника отдела вуза по научным исследованиям возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 млн руб. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.

Ректора и одного из руководителей вуза подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, они заключили в 2020 г. фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательстких работ. На основании подписанных актов сдачи-приемки исполнителю были необоснованно перечислены 3,5 млн руб. «без фактического исполнения последним принятых на себя обязательств».

Максимальное наказание по статье «Мошенничество» составляет до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Расследование дела продолжается. О возможности избрания меры пресечения подозреваемым самарское управление СК не сообщает.

Согласно информации на сайте учебного заведения, Ашмарина занимает пост ректора уже два года, с 2019 г. Ей 49 лет. Ашмарина закончила СГЭУ и защитила там кандидатскую и докторскую диссертации. В 2008 г. стала заведующей кафедры прикладного менеджмента СГЭУ, с 2011 по 2019 г. – проректором по научной работе и международным связям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных