СК проведет проверку по факту гибели 20 млн пчел в Красноярском крае
Следователи проводят проверку по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по региону.
«Проводится проверка по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», – говорится в сообщении. В частности, следователи проверят соблюдение сельхозпроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, в Боготольском районе погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел.
Летом 2019 г. в различных регионах России была зафиксирована массовая гибель пчел. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции сообщала, что ущерб экономике России от их гибели может превысить 1 трлн руб. Минсельхоз также отмечал, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству. Россельхознадзор связал эту ситуацию с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.