СК проведет проверку по факту гибели 20 млн пчел в Красноярском крае

Летом 2019 г. в различных регионах России была зафиксирована массовая гибель пчел. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции сообщала, что ущерб экономике России от их гибели может превысить 1 трлн руб. Минсельхоз также отмечал, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству. Россельхознадзор связал эту ситуацию с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.