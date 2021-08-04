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СК проведет проверку по факту гибели 20 млн пчел в Красноярском крае

Ведомости

Следователи проводят проверку по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по региону.

«Проводится проверка по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», – говорится в сообщении. В частности, следователи проверят соблюдение сельхозпроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, в Боготольском районе погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел. 

Летом 2019 г. в различных регионах России была зафиксирована массовая гибель пчел. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции сообщала, что ущерб экономике России от их гибели может превысить 1 трлн руб. Минсельхоз также отмечал, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству. Россельхознадзор связал эту ситуацию с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных