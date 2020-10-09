Пчелам помогают роботы

Одной из первых в Европе техподдержкой ульев начала заниматься итальянская Arnia, основанная в 2009 г. Компания производит устройство, которое собирает данные о поведении пчелиной матки и активности колонии, анализируя температуру, влажность, вес улья, количество пчел и их жужжание, а также погодные условия. Всю необходимую информацию пчеловод может получить с любого устройства с доступом в интернет, а на электронную почту владельца пасеки приходят уведомления в случае, если нужно покормить пчел, а также если улей был поврежден или украден. За время своей работы компания привлекла $700 000 и собрала терабайты данных. Сейчас услугами Arnia пользуются фермеры из 14 стран, а устройства, стоимость которых начинается от $300, анализируют состояние сотен ульев. В данный момент компания занимается разработкой более компактных устройств, которые смогут собирать данные не о целом улье, а об отдельных его частях.