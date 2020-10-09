Пчелам помогают роботы

Пчелам помогают роботыВклад стартапов в борьбу с сокращением мировой популяции пчел
Мировая популяция пчел стремительно сокращается: по информации Greenpeace, с 1947 г. количество пчелиных семей в мире упало на 60%. А в 2019 г. пчеловоды в США потеряли 44% своих колоний, сообщает CNN со ссылкой на исследование Мэрилендского университета. В Европе смертность насекомых выросла в среднем до 20% в год. Под угрозу попадают не только фермеры, производящие мед и предлагающие услуги коммерческого опыления, но и значительный объем мирового урожая.
В Калифорнии, например, производится 80% всего миндаля в мире и для переноса пыльцы между деревьями требуется почти 2 млн пчелиных семей – каждую весну в штат свозятся две трети из всех пчелиных колоний в США. В целом, по данным Forbes, мировой рынок производства еды, которая зависит от опыления медоносными и дикими пчелами (а также мухами), оценивается в $235–577 млрд. А объем мировой индустрии коммерческого опыления, по оценке экспертов, составляет более $60 млрд.
Точные причины массовой гибели пчел ученые пока не выяснили. Среди наиболее вероятных факторов – изменение климата, слишком активное сельскохозяйственное производство и использование пестицидов и фунгицидов в фермерстве. Пока ученые и экологи думают, на помощь пчеловодам приходят технологические стартапы с разных концов мира, которые разрабатывают устройства, анализирующие состояние ульев и поведение пчел и даже уберегающие их от полетов на обработанные пестицидами поля.
Одной из первых в Европе техподдержкой ульев начала заниматься итальянская Arnia, основанная в 2009 г. Компания производит устройство, которое собирает данные о поведении пчелиной матки и активности колонии, анализируя температуру, влажность, вес улья, количество пчел и их жужжание, а также погодные условия. Всю необходимую информацию пчеловод может получить с любого устройства с доступом в интернет, а на электронную почту владельца пасеки приходят уведомления в случае, если нужно покормить пчел, а также если улей был поврежден или украден. За время своей работы компания привлекла $700 000 и собрала терабайты данных. Сейчас услугами Arnia пользуются фермеры из 14 стран, а устройства, стоимость которых начинается от $300, анализируют состояние сотен ульев. В данный момент компания занимается разработкой более компактных устройств, которые смогут собирать данные не о целом улье, а об отдельных его частях.
Самый успешный стартап на данный момент – BeeHero из Тель-Авива. Всего за три года сенсорный датчик BeeHero был установлен в 20 000 ульев и теперь собирает информацию о миллиарде пчел. На разработку своих датчиков стартап привлек более $5 млн, а производство одного устройства, по словам сооснователя BeeHero Омера Давиди, обходится всего в несколько долларов. В дальнейшем BeeHero и вовсе планирует предоставлять датчик бесплатно – платить нужно будет только за подписку на информацию об улье, обрабатываемую искусственным интеллектом. Принцип работы датчика схож с устройством компании Arnia – анализируются условия внутри улья, вплоть до уровня стресса пчелиной матки. Технология позволяет эффективно поддерживать жизнедеятельность пчел, а это, в свою очередь, помогает увечить объем некоторых видов урожая на 30–100%, рассказал Давиди порталу TechCrunch.
Другим путем пошел болгарский стартап Pollenity, основанный в 2015 г. и привлекший $1,2 млн. Глава стартапа Сергей Петров сотрудничает с шестью европейскими университетами в работе над проектом Hivepolis, в рамках которого разрабатывается пчела-робот. Ее назначение – не опылять цветущие растения вместо исчезнувших пчел, а своим танцем указывать насекомым места, в которых много нектара и пыльцы. «Робот не только укажет пчелам путь к определенным полям, которые нужно опылить, но и уведет их от опасных территорий, на которых используются пестициды», – сообщил Петров агентству CNN. По его словам, в будущем стартап займется разработкой технологии, которая сможет определять отравленных пестицидами пчел.
Pollenity не единственная компания, которая нацелилась на производство роботов для пчеловодов. В Делфтском техническом университете в Голландии ученые вместо того, чтобы искать способы спасения пчел, взялись за проектирование пчел-роботов, которые возьмут на себя функцию опыления, если насекомые вымрут. А еще один израильский стартап – Edete производит машины для опыления миндаля, которые сейчас тестируются в садах Австралии и Израиля. В дальнейшем компания планирует производить устройства для опыления яблоневых, вишневых, грушевых и абрикосовых деревьев.