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«Билайн» занялся спасением пчел

Если не принять срочных мер, они продолжат гибнуть от пестицидов
Екатерина Кинякина Ангелина Кречетова
Pixabey

«Вымпелком» запустил информационную платформу, которая поможет сократить массовую гибель пчел в России, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.

Для России медоносная пчела является основным опылителем и в 2019 г. проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы – гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и достигала 40% в отдельных семьях, а в среднем – 10–12% семьи, объясняют в компании. (В одной пчелиной семье – от 50 000 до 100 000 пчел.) И одной из причин этого стала обработка полей, прилегающих к пасекам, пестицидами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных