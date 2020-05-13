«Билайн» занялся спасением пчел

Для России медоносная пчела является основным опылителем и в 2019 г. проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы – гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и достигала 40% в отдельных семьях, а в среднем – 10–12% семьи, объясняют в компании. (В одной пчелиной семье – от 50 000 до 100 000 пчел.) И одной из причин этого стала обработка полей, прилегающих к пасекам, пестицидами.