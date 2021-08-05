Минздрав сообщил о вакцинации от COVID-19 почти четверти населения России
Вакцинировались от коронавируса 37 млн россиян, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».
«На сегодняшний день у нас по стране привито 37 млн человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 млн», — сказал Гриднев (цитата по «РИА Новости»).
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что процесс вакцинации в России в настоящий момент идет гораздо активнее, чем месяц-полтора назад. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране пока остается достаточно напряженной и основной задачей сейчас является максимальный охват населения вакцинацией. Это, в том числе, позволит лишить вирус возможности так быстро меняться. По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже в связи с ростом заболеваемости COVID-19 некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию работников ряда отраслей. По данным оперативного штаба на 5 августа, в России за сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса, 20 370 человек выздоровели, 794 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,3 млн заражений и свыше 162 000 летальных исходов. По общему числу случаев COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире.