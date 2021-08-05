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Минздрав сообщил о вакцинации от COVID-19 почти четверти населения России

Ведомости

Вакцинировались от коронавируса 37 млн россиян, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

«На сегодняшний день у нас по стране привито 37 млн человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 млн», — сказал Гриднев (цитата по «РИА Новости»).

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что процесс вакцинации в России в настоящий момент идет гораздо активнее, чем месяц-полтора назад. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране пока остается достаточно напряженной и основной задачей сейчас является максимальный охват населения вакцинацией. Это, в том числе, позволит лишить вирус возможности так быстро меняться. По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже в связи с ростом заболеваемости COVID-19 некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию работников ряда отраслей. По данным оперативного штаба на 5 августа, в России за сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса, 20 370 человек выздоровели, 794 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,3 млн заражений и свыше 162 000 летальных исходов. По общему числу случаев COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире.

Ранее по теме: Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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