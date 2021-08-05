Минздрав сообщил о вакцинации от COVID-19 почти четверти населения России

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что процесс вакцинации в России в настоящий момент идет гораздо активнее, чем месяц-полтора назад. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране пока остается достаточно напряженной и основной задачей сейчас является максимальный охват населения вакцинацией. Это, в том числе, позволит лишить вирус возможности так быстро меняться. По данным Роспотребнадзора, в России превалирует распространение дельта-штамма коронавируса.