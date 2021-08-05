Российский борец Заур Угуев завоевал золото на Олимпиаде
Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал победителем в соревнованиях в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио, сообщает «РИА Новости».
В финальном поединке против индийца Кумара Рави российский спортсмен одержал победу со счетом 7:4.
В свою очередь, в весовой категории до 86 кг российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером олимпийского турнира. В решающей схватке против представителя Узбекистана Джабраила Шапиева россиянин одержал победу со счетом 2:0.
Российские спортсмены находятся на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио, имея в активе 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых медалей.