Российский борец Заур Угуев завоевал золото на Олимпиаде

В свою очередь, в весовой категории до 86 кг российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером олимпийского турнира. В решающей схватке против представителя Узбекистана Джабраила Шапиева россиянин одержал победу со счетом 2:0.