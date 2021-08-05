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Роспотребнадзор разрешил не надевать противочумные костюмы в «красной зоне»

Ведомости

Роспотребнадзор разрешил медикам не надевать противочумные костюмы при работе в «красной зоне» ковидных стационаров, сообщила пресс-служба «Единой России» со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — сказал Проценко.

Ведомство рекомендовало работать в «красной зоне» в защитном комбинезоне, противочумном халате или удлиненном хирургическом халате. Также врачи могут использовать медицинский халат с длинным рукавом в зависимости от вида работ. Роспотребнадзор рекомендовал при работе в «красной зоне» надевать респираторы с различными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски.

Минздрав также поддержал расширение перечня средств индивидуальной защиты, которые можно использовать в «красных зонах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных