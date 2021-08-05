Роспотребнадзор разрешил не надевать противочумные костюмы в «красной зоне»
Роспотребнадзор разрешил медикам не надевать противочумные костюмы при работе в «красной зоне» ковидных стационаров, сообщила пресс-служба «Единой России» со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — сказал Проценко.
Ведомство рекомендовало работать в «красной зоне» в защитном комбинезоне, противочумном халате или удлиненном хирургическом халате. Также врачи могут использовать медицинский халат с длинным рукавом в зависимости от вида работ. Роспотребнадзор рекомендовал при работе в «красной зоне» надевать респираторы с различными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски.
Минздрав также поддержал расширение перечня средств индивидуальной защиты, которые можно использовать в «красных зонах».