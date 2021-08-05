Шойгу заявил о планах задействовать базы в Средней Азии при агрессии из Афганистана
Российские базы в Таджикистане и Киргизии задействуют в случае прямой агрессии из Афганистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого передает «РИА Новости».
«Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость», — сказал глава военного ведомства на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в ответ на вопрос о мерах, принимаемых для нейтрализации угроз из Афганистана.
8 июля в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил, что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».
«Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан", будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им», — отметил Шойгу.
Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае, когда по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября.
За последние три месяца поддерживаемое Вашингтоном афганское правительство потеряло контроль над значительной территорией, удерживая позиции только в крупных городах и центрах провинций, а также почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям самих талибов, они контролируют 90% границы. Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости.