Шойгу заявил о планах задействовать базы в Средней Азии при агрессии из Афганистана

«Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан", будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им», — отметил Шойгу.