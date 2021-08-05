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Путин связал пожары в России с изменением климата

Ведомости

Масштабные пожары в России вызваны в значительной степени изменением климата: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России превышает аналогичный показатель в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Все это в значительной степени — если не все, но в значительной степени — это связано с изменением климата, глобального и в нашей стране», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, вопросы борьбы с пожарами будут обсуждаться завтра на отдельном совещании.

«Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», — сказал Путин на совещании с членами кабмина, где обсуждались вопросы изменения климата.

В мае этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 г. достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет. Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.

Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других — дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных