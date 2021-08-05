Путин связал пожары в России с изменением климата

Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других — дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.