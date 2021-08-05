Путин связал пожары в России с изменением климата
Масштабные пожары в России вызваны в значительной степени изменением климата: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России превышает аналогичный показатель в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«Все это в значительной степени — если не все, но в значительной степени — это связано с изменением климата, глобального и в нашей стране», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы государства, вопросы борьбы с пожарами будут обсуждаться завтра на отдельном совещании.
«Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», — сказал Путин на совещании с членами кабмина, где обсуждались вопросы изменения климата.
В мае этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 г. достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет. Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.
Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других — дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.