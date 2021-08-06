Глава ВОЗ заявил о периоде «реальной опасности» из-за коронавируса
Мир переживает период «реальной опасности» из-за распространения коронавируса, многие достигнутые успехи сводятся на нет, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы продвинулись далеко. Но сейчас мир переживает период реальной опасности. Многие из достигнутых нами успехов сейчас сводятся на нет. Общее число зарегистрированных случаев, скорее всего, завтра превысит 200 млн. И мы знаем, что реальные цифры намного выше», — отметил доктор Тедрос.
По его словам, дельта-штамм коронавируса сейчас обнаружен по меньшей мере в 132 странах. Рост заболеваемости коронавирусом усиливается из-за растущего социального смешения, непоследовательных мер в области здравоохранения и несправедливого распределения вакцин.
Глава ВОЗ напомнил, что в мире было сделано более 4 млрд прививок от коронавируса, 80% из них – в странах с высоким и средним уровнем доходов. В странах с низким доходом медработники и уязвимые категории населения не могут сделать прививки, тогда как в развитых странах вакцинируют людей с низким риском развития тяжелого заболевания.
Доктор Тедрос вновь призвал ввести мораторий на ревакцинацию до конца сентября и направить партии вакцин в бедные страны.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил «Ведомостям», что в вопросе ревакцинации нужно ориентироваться на решение Минздрава и Роспотребнадзора.