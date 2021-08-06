Глава ВОЗ заявил о периоде «реальной опасности» из-за коронавируса

Глава ВОЗ напомнил, что в мире было сделано более 4 млрд прививок от коронавируса, 80% из них – в странах с высоким и средним уровнем доходов. В странах с низким доходом медработники и уязвимые категории населения не могут сделать прививки, тогда как в развитых странах вакцинируют людей с низким риском развития тяжелого заболевания.