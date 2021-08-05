Проценко призвал ориентироваться на Минздрав при решении вопроса о ревакцинации
Россия должна в первую очередь ориентироваться на рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора в вопросе продолжения ревакцинации, заявил «Ведомостям» главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ввести до конца сентября запрет на ревакцинацию от ковида, чтобы помочь бедным государствам привить не менее 10% населения, призвал 4 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Мораторий целесообразно ввести странам, где существенная часть населения уже вакцинирована двумя компонентами вакцин, говорил гендиректор ВОЗ. О старте программ ревакцинации заявили в Израиле, Франции, Германии, в странах Ближнего Востока и России. Эту идею также изучают в США и Великобритании.
Также 5 августа Проценко сообщил о решении Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом. Использование противочумных костюмов в «красных зонах» становится необязательным.
По словам Проценко, на старте пандемии в феврале 2020 г. казалось, что не может быть альтернативы противочумному костюму для защиты медиков от ковида. Сейчас есть полное понимание, что заразиться коронавирусом нельзя иначе чем через конъюнктивы глаза и дыхательные пути, пояснил «Ведомостям» врач: «И анализ нашего опыта, и опыта наших зарубежных коллег показал, что противочумный костюм можно заменить на удлиненный медицинский халат с очками или иную защиту глаз. В условиях аномальной жары в регионах России ношение такого костюма, который практически не вентилируется, создает дополнительную нагрузку для медиков».