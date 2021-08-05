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Проценко призвал ориентироваться на Минздрав при решении вопроса о ревакцинации

Ведомости

Россия должна в первую очередь ориентироваться на рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора в вопросе продолжения ревакцинации, заявил «Ведомостям» главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ввести до конца сентября запрет на ревакцинацию от ковида, чтобы помочь бедным государствам привить не менее 10% населения, призвал 4 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Мораторий целесообразно ввести странам, где существенная часть населения уже вакцинирована двумя компонентами вакцин, говорил гендиректор ВОЗ. О старте программ ревакцинации заявили в Израиле, Франции, Германии, в странах Ближнего Востока и России. Эту идею также изучают в США и Великобритании.

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Также 5 августа Проценко сообщил о решении Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом. Использование противочумных костюмов в «красных зонах» становится необязательным.

По словам Проценко, на старте пандемии в феврале 2020 г. казалось, что не может быть альтернативы противочумному костюму для защиты медиков от ковида. Сейчас есть полное понимание, что заразиться коронавирусом нельзя иначе чем через конъюнктивы глаза и дыхательные пути, пояснил «Ведомостям» врач: «И анализ нашего опыта, и опыта наших зарубежных коллег показал, что противочумный костюм можно заменить на удлиненный медицинский халат с очками или иную защиту глаз. В условиях аномальной жары в регионах России ношение такого костюма, который практически не вентилируется, создает дополнительную нагрузку для медиков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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