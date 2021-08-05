Проценко призвал ориентироваться на Минздрав при решении вопроса о ревакцинации

По словам Проценко, на старте пандемии в феврале 2020 г. казалось, что не может быть альтернативы противочумному костюму для защиты медиков от ковида. Сейчас есть полное понимание, что заразиться коронавирусом нельзя иначе чем через конъюнктивы глаза и дыхательные пути, пояснил «Ведомостям» врач: «И анализ нашего опыта, и опыта наших зарубежных коллег показал, что противочумный костюм можно заменить на удлиненный медицинский халат с очками или иную защиту глаз. В условиях аномальной жары в регионах России ношение такого костюма, который практически не вентилируется, создает дополнительную нагрузку для медиков».