ВОЗ призвала страны не требовать справки о вакцинации для международных поездок

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — сказал Яшаревич (цитата по ТАСС). Он пояснил, что у жителей Земли нет равного доступа к вакцинам от коронавируса, поэтому не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, у которых нет доступа к препаратам.