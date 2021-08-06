ВОЗ призвала страны не требовать справки о вакцинации для международных поездок
Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательным условием для международных поездок, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич.
«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — сказал Яшаревич (цитата по ТАСС). Он пояснил, что у жителей Земли нет равного доступа к вакцинам от коронавируса, поэтому не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, у которых нет доступа к препаратам.
Яшаревич добавил, что ВОЗ поддерживает введение цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями по взаимодействию сертификатов.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента Джо Байдена обсуждает ослабление ограничений по въезду в страну и планирует пускать иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса.