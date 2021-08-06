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ВОЗ призвала страны не требовать справки о вакцинации для международных поездок

Ведомости

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательным условием для международных поездок, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — сказал Яшаревич (цитата по ТАСС). Он пояснил, что у жителей Земли нет равного доступа к вакцинам от коронавируса, поэтому не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, у которых нет доступа к препаратам.

Яшаревич добавил, что ВОЗ поддерживает введение цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями по взаимодействию сертификатов.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента Джо Байдена обсуждает ослабление ограничений по въезду в страну и планирует пускать иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных