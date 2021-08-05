СМИ узнали о планах США пускать в страну только привитых от COVID-19 иностранцев
AP пояснило, что такая мера станет частью поэтапного ослабления ограничений на поездки иностранцев в Соединенные Штаты. Сроки введения требования еще не определены. Власти могут ввести исключения по обязательной вакцинации для некоторых групп туристов.
Ранее администрация Байдена ввела запрет на въезд в США для нерезидентов, которые в течение предыдущих 14 дней были в Китае, Шенгенской зоне, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Южной Африке и Индии. В течение трех дней после въезда в США все путешественники должны предоставить результат ПЦР-теста независимо от статуса вакцинации.
Власти также решили ослабить ограничения, потому что столкнулись с давлением со стороны затронутых союзников, индустрии авиаперевозок и семей, которые были разлучены с близкими из-за введенных ограничений. Многие заявляли, что ограничения на поездки не отражают текущую ситуацию с вирусом, особенно потому, что количество случаев заражения в США больше, чем во многих странах, откуда запрещено въезжать в Штаты.