СМИ узнали о планах США пускать в страну только привитых от COVID-19 иностранцев

Власти также решили ослабить ограничения, потому что столкнулись с давлением со стороны затронутых союзников, индустрии авиаперевозок и семей, которые были разлучены с близкими из-за введенных ограничений. Многие заявляли, что ограничения на поездки не отражают текущую ситуацию с вирусом, особенно потому, что количество случаев заражения в США больше, чем во многих странах, откуда запрещено въезжать в Штаты.