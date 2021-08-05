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СМИ узнали о планах США пускать в страну только привитых от COVID-19 иностранцев

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести требование, чтобы почти все иностранцы, которые приезжают в США, сделали прививку от коронавируса, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на чиновника из Белого дома. О таких планах США также пишет Reuters.

AP пояснило, что такая мера станет частью поэтапного ослабления ограничений на поездки иностранцев в Соединенные Штаты. Сроки введения требования еще не определены. Власти могут ввести исключения по обязательной вакцинации для некоторых групп туристов.

Ранее администрация Байдена ввела запрет на въезд в США для нерезидентов, которые в течение предыдущих 14 дней были в Китае, Шенгенской зоне, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Южной Африке и Индии. В течение трех дней после въезда в США все путешественники должны предоставить результат ПЦР-теста независимо от статуса вакцинации.

Власти также решили ослабить ограничения, потому что столкнулись с давлением со стороны затронутых союзников, индустрии авиаперевозок и семей, которые были разлучены с близкими из-за введенных ограничений. Многие заявляли, что ограничения на поездки не отражают текущую ситуацию с вирусом, особенно потому, что количество случаев заражения в США больше, чем во многих странах, откуда запрещено въезжать в Штаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных