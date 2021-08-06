Российский борец Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил в соревнованиях в весе до 74 кг, сообщает «РИА Новости». Завоеванная Сидаковым золотая медаль стала 17-й для российской команды.
В финале соревнований в своей весовой категории Сидаков встретился с представителем Белоруссии Магомедхабибом Гаджимагомедовым.
Команда спортсменов из России находится на четвертом месте в медальном зачете Олимпийских игр. В ее активе 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые медали.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.