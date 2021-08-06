Прах Засурского захоронят 11 августа на Троекуровском кладбище

Засурский окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (теперь — МГЛУ). Он руководил первым в Советском Союзе факультетом журналистики 43 года — с 1964. В 2007 г. он уступил должность декана своему преемнику, нынешнему декану факультета Елене Вартановой. В 2018 г. удостоен звания заслуженного журналиста России.