Прах Засурского захоронят 11 августа на Троекуровском кладбище
Прах президента журфака МГУ Ясена Засурского будет захоронен 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте факультета журналистики МГУ.
«Захоронение урны с прахом Ясена Николаевича Засурского состоится в среду, 11 августа, в 12.00. Сбор у главного входа на Троекуровское кладбище в 11.30», — говорится в сообщении.
Церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским прошла во дворе журфака 4 августа. С ним пришли проститься его студенты, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, телеведущий Андрей Малахов, ректор МГУ Виктор Садовничий, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова и другие.
Засурский окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (теперь — МГЛУ). Он руководил первым в Советском Союзе факультетом журналистики 43 года — с 1964. В 2007 г. он уступил должность декана своему преемнику, нынешнему декану факультета Елене Вартановой. В 2018 г. удостоен звания заслуженного журналиста России.