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Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест до сентября

Ведомости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма и призывах к нему (ч.2 ст.205.2 УК РФ), до 8 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало, в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — пояснили в суде решение о продлении нахождения обвиняемого в СИЗО. Сам Хованский просил суд о переводе под домашний арест.

Ранее Хованского задержали по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года, находясь в Санкт-Петербурге, в интернете обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Он исполнил песню, в которой, согласно экспертному заключению, содержались признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности.

Сам Хованский позднее частично признал вину, удостоверив, что «исполнял эту ужасную композицию». Представитель защиты Хованского рассказала, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на Youtube», а также за что-либо агитировать. В середине июля суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить Хованского из СИЗО.

Ранее по теме: Суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить из СИЗО блогера Хованского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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