Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест до сентября
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма и призывах к нему (ч.2 ст.205.2 УК РФ), до 8 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало, в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — пояснили в суде решение о продлении нахождения обвиняемого в СИЗО. Сам Хованский просил суд о переводе под домашний арест.
Ранее Хованского задержали по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года, находясь в Санкт-Петербурге, в интернете обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Он исполнил песню, в которой, согласно экспертному заключению, содержались признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности.
Сам Хованский позднее частично признал вину, удостоверив, что «исполнял эту ужасную композицию». Представитель защиты Хованского рассказала, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на Youtube», а также за что-либо агитировать. В середине июля суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить Хованского из СИЗО.