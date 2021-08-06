Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест до сентября

Сам Хованский позднее частично признал вину, удостоверив, что «исполнял эту ужасную композицию». Представитель защиты Хованского рассказала, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на Youtube», а также за что-либо агитировать. В середине июля суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить Хованского из СИЗО.